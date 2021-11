In den vergangenen Tagen wurde Pete Davidson (27) gleich mehrmals an der Seite von Kim Kardashian (41) gesehen. Fans sind seitdem eifrig am Spekulieren, was da zwischen dem Saturday Night Live-Star und der Ex von Kanye West (44) wohl läuft. Davor war der Schauspieler unter anderem mit der Bridgerton-Bekanntheit Phoebe Dynevor (26) und der "Weil es dich gibt"-Darstellerin Kate Beckinsale (48) liiert. Letztere verriet nun, was Pete für Frauen so attraktiv macht.

Auf Twitter teilte eine Nutzerin jetzt: "Ich liebe es, dass sich jedes Mal, wenn Pete Davidson anfängt, eine wunderschöne Promidame zu daten, Leute fragen: 'Was zur Hölle geht ab, wie macht er das, was ist das für ein Mysterium?' Und alle sich weigern, einzusehen, dass er vielleicht eine tolle Persönlichkeit hat." Mit dieser Meinung scheint die Userin offenbar nicht alleine dazustehen, denn tatsächlich drückte niemand Geringeres als Petes Ex-Freundin Kate unter dem Beitrag auf "Gefällt mir". Die Romanze zwischen der Schauspielerin und dem Comedian hielt zwar nur wenige Monate, doch zwischen den Ex-Partnern scheint heute keinerlei böses Blut zu herrschen.

Auch mit seiner Ex-Verlobten Ariana Grande (28) scheint Pete im Guten auseinandergegangen zu sein. Nachdem die "God Is A Woman"-Interpretin im Mai ihrem Partner Dalton Gomez das Ja-Wort gegeben hatte, verriet ein Insider gegenüber Hollywood Life: "Er [Pete] will ohne Zweifel, dass sie glücklich ist und nimmt an, dass sie es wohl ist, wenn sie jetzt verheiratet ist."

Getty Images Schauspielerin Kate Beckinsale bei der Premiere von "The Suicide Squad"

MEGA Pete Davidson und Kate Beckinsale

Getty Images Pete Davison und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018

