Untergetaucht: Kanye West wird von den Anwälten aufgespürt

Kanye West (45) hat es seinen ehemaligen Rechtsbeiständen wohl schwer gemacht. Der Rapper sorgte in den vergangenen Monaten für jede Menge Skandale: Mit seinen rassistischen und beleidigenden Aussagen hatte er sich selbst ins Aus befördert. Aufgrund einer Klage gegen den Musiker hatten die Anwälte bereits im vergangenen Dezember versucht, mit ihm in Kontakt zu treten und ihn darüber in Kenntnis zu setzen – allerdings vergeblich: Der aktuelle Wohnsitz des "Eazy"-Interpreten konnte nicht ausfindig gemacht werden. Yes Anwaltsteam soll es jetzt aber gelungen sein, ihn aufzuspüren.

Wie die Kanzlei Greenberg Traurig LLP nun verkündete, hat der "Yeezy"-Gründer Anwälte angeheuert, die ihm rechtlich unter die Arme greifen sollten. Doch die Kanzlei soll sich mit der Zeit dafür entschieden haben, den Ex von Kim Kardashian (42) wegen seiner zahlreichen Missetaten nicht weiter zu vertreten. Darüber wollten sie ihn in Kenntnis setzen, was sich als schwieriger erwies, als zunächst angenommen: Erst nach Monaten sollen sie ihn ausfindig gemacht haben, da er sich nicht an seinen bisherigen Wohnsitzen oder Geschäftsadressen aufgehalten haben soll.

Angeblich plant Kanye für einige Wochen erneut seinen Aufenthaltsort zu wechseln: Er soll sich gemeinsam mit seiner Partnerin Bianca Censori auf den Weg nach Australien machen, um die Familie der Designerin kennenzulernen. Schließlich sollen sich die beiden bei einer nicht rechtskräftigen Trauung die ewige Liebe geschworen haben.

Getty Images Kanye West bei den MTV Video Music Awards, 2016

Getty Images Kanye West, Rapper

ActionPress Bianca Censori, Designerin

