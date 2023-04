So stylish präsentiert Prinzessin Eugenie ihre Babykugel!

Prinzessin Eugenie (33) setzt ihren Babybauch gekonnt in Szene! Die Enkelin von Queen Elizabeth II. (✝96) hatte 2018 ihren langjährigen Partner Jack Brooksbank (37) geheiratet. Drei Jahre später brachte sie ihren ersten Sohn August auf die Welt. Seit der Verkündung ihrer zweiten Schwangerschaft im Januar war sie nur selten in der Öffentlichkeit zu sehen. Ihre Looks waren eher darauf ausgelegt, den Bauch zu kaschieren. In diesem Kleid macht sie nun ganz stolz auf ihre Schwangerschaft aufmerksam: So elegant stellt Eugenie ihre wachsende Babykugel zur Schau!

Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist die Prinzessin an der Seite ihres Ehemanns in London zu sehen. Unter einem beigefarbenen Mantel trägt sie ein geblümtes Midikleid – Raffungen oberhalb und unterhalb des Bauchs betonen ihre Schwangerschaft. Ihre wachsende Babykugel ist daher deutlich besser zu sehen als bei bisherigen Outfits. Zusammen mit Jack war die Tochter von Sarah Ferguson (63) und Prinz Andrew (63) auf dem Weg zu einer Hochzeit. Ihren Look vervollständigte sie mit Accessoires in Beige und Gold.

Das Mutter-Dasein scheint Eugenie überaus glücklich zu machen. Im Februar hatte sie den zweiten Geburtstag ihres Erstgeborenen gefeiert und ein süßes Video geteilt, wie August lachend auf der Stelle tanzt. "Du bist unsere größte Freude in der Welt. Tanze und lächle weiter, mein Engel", hatte sie verkündet.

Alex Bramall/WPA-Pool/MEGA Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, 2018

Getty Images Prinzessin Eugenie und ihr Gatte Jack Brooksbank im Dezember 2022

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie mit ihrem Sohn August

