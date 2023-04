Seltenes Familienfoto: Erkennt ihr Scott Disicks Sohn Mason?

So groß ist der Sohn von Kourtney Kardashian (43) und Scott Disick (39) schon geworden! In Keeping up with the Kardashians war die Geburt von Mason Disick (13) das Finale der vierten Staffel. Auch als Kleinkind trat der Erstgeborene des Ex-Paars regelmäßig in der Realityshow auf. Inzwischen hält sich Mason aber eher zurück und ist auch auf Familienfotos deutlich seltener zu sehen als seine Geschwister. Nun teilt Scott ein Foto von Mason und Penelope (10)!

Zum Sederabend am 5. April gibt der stolze Papa seinen Fans einen Einblick in die jüdische Familienfeier. In seiner Instagram-Story zeigt er zunächst Masons Hinterkopf mit einer Kippa, der Kopfbedeckung eines gläubigen männlichen Juden. Im nächsten Foto sitzt er mit seiner Schwester Penelope am Tisch vor einem großen Brot. Dabei fällt auf: Der Reality-TV-Sprössling ist wieder deutlich älter geworden und wirkt viel erwachsener als noch im letzten Jahr. Er trägt ein schwarzes T-Shirt und seine braunen Haare fallen ihm lässig in die Stirn.

Masons Mutter ist inzwischen wieder glücklich vergeben. Die Verlobung mit Travis Barker (47) sei bei dem Teenager zunächst auf Gegenwind gestoßen, doch soll diese Einstellung sich schnell geändert haben. Da Kourtney mit ihrem Ex-Freund drei gemeinsame Kinder hat, ist Scott weiterhin ein wichtiger Bestandteil der TV-Großfamilie und soll auch in der dritten Staffel von The Kardashians wieder zu sehen sein.

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disicks Kinder Mason und Penelope

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick mit seinem Sohn Mason

Getty Images Kourtney Kardashian und ihr Mann Travis Barker auf dem roten Teppich

