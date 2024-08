Hochzeit ruiniert? Fergie war "wütend" auf Herzogin Meghan

Miese Stimmung scheint bei den Royals ein Dauerzustand zu sein – und erneut steht Herzogin Meghan (43) im Fokus der Aufmerksamkeit! Wie aus dem Enthüllungsbuch "Royals at War" hervorgeht, soll der Herzogin von Sussex bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie (34) und Jack Brooksbank (38) im Jahr 2018 mit der Verkündung ihrer Baby-News ein großes Missgeschick unterlaufen sein. Vor allem die Brautmutter Sarah Ferguson (64) habe sie damit offenbar mächtig in Rage versetzt! "Meghan ist ins Fettnäpfchen getreten, als sie beschloss, dass dies der ideale Moment sei, um bekannt zu geben, dass sie und Harry ihr erstes Kind erwarten. Das war ein großer gesellschaftlicher Fauxpas, selbst wenn man kein Royal ist und Eugenie das Rampenlicht stiehlt, die ebenso wie ihre Mutter Sarah wütend war", geben die Journalisten Dylan Howard und Andy Tillett in ihrem Insiderbuch preis.

Berichten zufolge sei die Beziehung zwischen der Herzogin von Sussex und der Herzogin von York seit ihrem ersten Aufeinandertreffen im Oktober 2016 angespannt. Dabei schien am Anfang alles friedvoll: Als die Beziehung zwischen Harry (39) und Meghan offiziell wurde, wollte er, dass Fergie die erste Person ist, die seine Partnerin persönlich kennenlernt. Das Trio verbrachte daraufhin einen gemütlichen Abend mit Drinks in der Royal Lodge. Zudem war Sarah es, die der US-Amerikanerin bei ihrem ersten Aufeinandertreffen mit der Queen (✝96) beratend zur Seite stand. Kurioserweise war die Britin dem ehemaligen Suits-Star zwei Jahre später in einem Interview mit The Telegraph nicht wohlgesonnen, als sie ausplauderte: "Ich kenne Meghan nicht wirklich. Ich habe sie nicht wirklich getroffen."

Laut OK! Magazine gab Sarah bei den Filmfestspielen von Cannes zuletzt Einblicke in das turbulente königliche Leben, das durch Rassismus-Vorwürfe, angeblichen Verrat und Versöhnungsversuche gekennzeichnet ist. Gekleidet in hoffnungsvollem Grün sprach die Ex-Frau von Prinz Andrew (64) über den anhaltenden Streit innerhalb der Royal-Family und betonte, dass "Vergebung" der wichtigste Schlüssel zur Aufrechterhaltung guter Familienbeziehungen sei.

Tristan Fewings/Getty Images; Chris Jackson/Getty Images Collage: Sarah Ferguson mit Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images König Charles III., Prinz William, Prinzessin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2018

