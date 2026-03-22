Trotz Skandalen: Haakon macht Mette-Marit Liebeserklärung

Kronprinz Haakon (52) von Norwegen steht trotz aller Skandale um seine Familie fest an der Seite seiner Ehefrau Mette-Marit (52). In einem gemeinsamen Fernsehinterview mit dem Sender NRK schwärmte er kürzlich von seiner Kronprinzessin und machte deutlich, dass er sie niemals im Stich lassen würde. "Wenn man heiratet, dann tut man das schließlich in guten wie in schlechten Tagen", erklärte der norwegische Thronfolger. "Gerade, wenn es schwierig wird, wenn es richtig Gegenwind gibt, ist es wichtig, ein Fundament zu haben, auf dem wir gemeinsam stehen können." Dieses Fundament habe das Paar in den vergangenen 25 Jahren aufgebaut.

"Mette ist fürsorglich, klug und wirklich stark", schwärmte Haakon von seiner Frau. "Deshalb möchte ich sie immer in meinem Team haben, wenn etwas Schwieriges passiert." Die Kronprinzessin steht derzeit massiv in der Kritik, weil ihre Freundschaft mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) bekannt wurde. Die beiden hatten über Jahre hinweg engen Kontakt. Doch damit nicht genug: Auch Mette-Marits Sohn Marius (29) aus einer früheren Beziehung stand in den vergangenen Wochen im Fokus der Öffentlichkeit – unter anderem wegen Vergewaltigungsvorwürfen muss er sich vor Gericht verantworten. Ein Urteil ist bislang noch nicht gefallen.

Das norwegische Königshaus befindet sich derzeit in einer schweren Krise. König Harald V. (89) hatte nach seiner Rückkehr aus dem Teneriffa-Urlaub die engsten Familienmitglieder zu einem Krisentreffen in seiner privaten Residenz in Kongsseteren versammelt. Neben Königin Sonja (88) nahmen auch Haakon, Mette-Marit, Prinzessin Märtha Louise (54) und ihr Ehemann Durek Verrett (51) an dem Treffen teil. Das Ziel war es, gemeinsam einen Weg aus den Turbulenzen zu finden, die durch die Verbindung von Mette-Marit zu Jeffrey entstanden sind. Die Epstein-Akten hatten das Königshaus schwer erschüttert und für großes Aufsehen in Norwegen gesorgt.

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IMAGO / PPE Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon im August 2025

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Imago Kronprinzessin Mette-Marit, August 2025

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Getty Images Die Weihnachtskarte der norwegischen Royals, Dezember 2024