Heute vor genau einem Jahr trat Prinz Harry (34) mit Schauspielerin Meghan Markle (37) vor die Presse und verkündete stolz seine Verlobung. In den vergangenen 365 Tagen hat sich für das Paar alles verändert. Nicht nur heirateten die beiden im Mai ganz romantisch auf Schloss Windsor, sondern sie erwarten auch im kommenden Jahr ihr erstes gemeinsames Kind. Promiflash blickt zur Feier des Tages auf die zwölf schönsten Liebesmomente des jungen Glücks zurück.

10. Besuch in Sussex

Im Oktober besuchten die Herzogin und der Prinz erstmals ihre Grafschaft Sussex im Süden Englands. Verliebter denn je turtelten sie bei dem Auftritt und konnten die Hände kaum voneinander lassen.

8. Royale Stolperpanne

Auf die eigene Trauung folgte einen Monat später die Hochzeit von Freunden. Nach dem Kirchgang lieferte Meghan sich eine kleine Stolperpanne. Mit ihren Pumps blieb sie im Gras stecken, wurde aber tapfer von ihrem Gatten gehalten.

2. Der erste Auftritt nach der Verlobung

Anfang Dezember meisterten Meghan und Harry ihren ersten offiziellen Termin als Paar. Statt Sets und Maske stehen Charity und offizielle Termine auf dem Plan der einstigen Suits-Darstellerin. Mit ihrem Liebsten besuchte sie in königlicher Mission eine Gala zum Thema HIV und Aids. Das Besondere: Die beiden erschienen im Partnerlook.

1. Die Verlobungs-Portraits

Kurz nach der Bekanntgabe, dass Meghan und Harry heiraten wollen, veröffentlichte der Palast auch die offiziellen Verlobungsfotos – und die entsprachen so gar nicht der royalen Etikette. Besonders das innige und verschmuste Schwarzweiß-Bild der Turteltauben zeigte deutlich: Diese zwei sind eine neue und moderne Generation der Royals.

7. Erster Auftritt nach der Hochzeit

Nur wenige Wochen nach ihrer Heirat stand für das Duo der nächste große Royal-Auftritt an. Anlässlich des Geburtstags der Queen nahmen sie am sogenannten "Trooping the Colour" teil. Bei der Kutschfahrt der Royals wirkte Meghan zwar sichtlich angespannt, konnte sich aber an ihren Harry anlehnen.

3. Weihnachtsmesse mit der Königsfamilie

Auf ihren ersten Termin folgte schnell ein besonders wichtiger Auftritt für Meghan. Zusammen mit der gesamten Familie um Queen Elizabeth II. (92) besuchte sie die Weihnachtsmesse in der St. Magdalene Church in der englischen Kleinstadt King's Lynn und bewies, dass sie sich bereits gut in die Royal Family eingefügt hatte.

12. Liebe unterm Regenschirm

Während des gesamten Trips verzückten Meghan und Harry ihre Fans. Doch vor allem ein regnerischer Tag im Städtchen Dubbo dürfte wohl in Erinnerung bleiben, denn nie sahen die beiden verknaller aus als zu zweit unter dem Schirm.

6. Fahrt zur Hochzeitsfeier

Für den abendlichen Empfang wechselten Harry und Meghan die Outfits. Das Kleid der Brünetten kam dabei mindestens genauso gut an wie ihr strahlendes Lächeln. Ganz privat brausten die Turteltauben in einem Jaguar-Cabrio zur Feier.

5. Erster Kuss als Ehepaar

Rund ein halbes Jahr nach der Verlobung war der große Tag für Meghan und Harry endlich gekommen. Am 19. Mai gaben sie sich in der St George's Chapel in Windsor das Jawort. Nach der Trauung küssten sich die Frischvermählten vor der Kirche zum ersten Mal als Eheleute – zwei Sekunden dauerte ihr Lippenbekenntnis.

11. Erster Schwangerschaftsauftritt

Am 15. Oktober verkündete der Kensington Palace schließlich die freudige Botschaft, dass Meghan ein Baby erwartet. Nur einen Tag später starteten sie und Harry ihre große Reise durch Australien, Neuseeland, Fidschi und Tonga. Zum Auftakt in Sydney präsentierte die werdende Mama erstmals ihr Mini-Bäuchlein.

9. Kuss beim Sentebale-Polo-Turnier in Windsor

Beim Polo-Turnier in Windsor holte Harry nicht nur den Sieg, seine stolze Frau verpasste ihm in aller Öffentlichkeit auch einen liebevollen Kuss. Da wurde der Pokal glatt zur Nebensache.

4. "Die fantastischen Vier"

Im Februar nahmen Harry und Meghan mit Prinz William (36) und Herzogin Kate (36) an einem Charity-Event teil. Während der Panel-Diskussion gaben sich die Paare vergnüglich und verstanden sich prima. In der britischen Presse bezeichnete man sie deshalb als "Die fantastischen Vier".

Instagram / kensingtonroyal Prinz Harrys und Meghan Markles offizielles Verlobungsbild

WENN.com Prinz Harry und Meghan Markle in Nottingham

Getty Images / Chris Jackson Prinz William, Herzogin Kate, Meghan Markle, Prinz Harry und Prinz Philip, Weihnachten 2017

Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images Prinz Harry, Meghan Markle, Herzogin Kate und Prinz William in London

WPA Pool / Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrem Hochzeitskuss

WPA Pool / Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Chris Jackson/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Geburtstagsparade der Queen 2018

Splash News Prinz Harry und Herzogin Meghan auf einer Hochzeit in Stoke Rochford

Chris Jackson/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Sentebale-Polo-Turnier in Windsor

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Sydney

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Dubbo



