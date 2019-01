Spaß, Spannung, Zickenkrieg und auch große Gefühle! Das versprachen die ersten vier Folgen der neunten Staffel von Der Bachelor. Dabei lernte Junggeselle Andrej Mangold (32) bereits alle seiner 22 Anwärterinnen kennen – manche davon intensiver, andere noch weniger gut. Dennoch musste sich der Ex-Basketballer schon von der Hälfte der Ladys verabschieden. Doch welches der übrigen Girls hat die besten Chancen darauf, Andrejs Herz zu erobern? Promiflash gibt euch einen Überblick über den Stand der Dinge in der Kuppelshow!

Der engere Kreis

Fünf Damen durften sich schon über Quality-Time mit dem Hannoveraner freuen. Den Startschuss gab Jennifer Lange beim Helikopter-Date mit anschließendem Deep-Talk am Pool. Danach durfte Stefanie Gebhardt nach einem Gruppentreffen noch länger bei Andrej bleiben und konnte sich sogar eine vorzeitige Rose sichern. Auch Vanessa Prinz könnte in dem Bachelor das Feuer der Leidenschaft entfacht haben. Gemeinsam entließen sie Baby-Schildkröten in die Freiheit, wobei es sehr romantisch wurde.

Eine Sonderposition nimmt Evanthia Benetatou ein. Die Düsseldorferin schmuste einen ganzen Spa-Tag lang mit dem Unternehmer, wobei er ihr verriet: Sie fiel ihm am ersten Abend am meisten auf. Claudia Gottwald ist eine der zurückhaltendsten Kandidatinnen. Bei ihrem Action-Date beeindruckte die Sächsin den Beau jedoch mit ihrer offenen und angenehmen Art. Den Abschluss der bisherigen Treffen bildete erneut Jennifer. Die Zumba-Trainerin kämpfte beim Basketball um den 32-Jährigen und bezirzte ihn anschließend. Der erste Kuss der Staffel gehörte der Bremerin, was mit einer Rose vor der eigentlichen Vergabe honoriert wurde.

Die bisherigen Außenseiterinnen

Deutliche weniger Zeit mit dem Rosenkavalier allein hatten hingegen sechs der Girls. Nadine Illa (30) gleich aus mehreren Gründen: Einmal hatte sie eine Nierenentzündung, einmal wurde sie von Konkurrentin Jennifer verscheucht. Nachzüglerin Nathalia Goncalves Miranda hatte nicht den leichtesten Start mit Andrej. Sie kam in der zweiten Episode dazu, konnte da jedoch erst mal in Ruhe mit dem Single-Mann reden. Ernestine Palmert konnte ebenfalls schon in Einzelgesprächen gut punkten. Zwischen den beiden stimmte die Chemie zumindest auf Anhieb.

Cecilia Asoro buhlt zwar reserviert um den Bachelor, war jedoch stets eine der Ersten, denen er eine Schnittblume reichte. Bleibt abzuwarten, ob sie sich nicht doch demnächst näherkommen. Jade Übach konnte Andrej im Fitnessstudio davon überzeugen, dass sie mehr ist als nur ein hübsches Püppchen. Seitdem hat sie einen Stein bei ihm im Brett. Zu guter Letzt ist da noch Christina Graß (30). Die Pharmareferentin glänzte in dem Format bisher mit viel Drama und im Zickenkrieg. Ob in den übrigen drei Folgen mehr von ihren Flirt-Fähigkeiten zu sehen ist, bleibt abzuwarten. Wer ist aktuell eure Favoritin? Stimmt in der Umfrage ab!

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

MG RTL D Andrej Mangold beim Date am Strand

Anzeige

MG RTL D Eva und Andrej beim Einzeldate

Anzeige

TVNOW Jennifer Lange und Andrej Mangold beim Einzeldate

Anzeige

TV NOW Nadine Illa bei "Der Bachelor"

MG RTL D Andrej und Christina bei "Der Bachelor" 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de