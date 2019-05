Das Rätselraten um die komplette Besetzung des diesjährigen Das Sommerhaus der Stars-Cast ist noch nicht zu Ende! Gerade erst wurden sieben Pärchen bekannt gegeben, die angeblich im Sommer den großen Kampf der Promipaare im TV antreten sollen – darunter unter anderem Michael Wendler (46) mit seiner Laura, Nino de Angelo (55) mit seiner Partnerin Simone oder auch Désirée Nick (62) mit einer noch unbekannten Begleitung. Offenbar sind aber noch Plätze frei, die zwei Pärchen mit Bachelor-Bachelorette-Bezug einnehmen sollen – Promiflash stellt euch die zehn passendsten VIP-Duos vor!

Leonard Freier und Caona

Mit diesen beiden würde das erste Bachelor-Ehepaar ins Sommerhaus ziehen! Nachdem Leonard Freier (34) 2016 bei der Datingshow nach der großen Liebe gesucht hatte, kam er mit seiner Ex und Mutter seiner Tochter Aurora wieder zusammen. Im Mai letzten Jahres heirateten die beiden – nur um fast zwölf Monate später mit ihrer Ehekrise an die Öffentlichkeit zu gehen. Mittlerweile scheinen sich Leo und Caona aber wieder zusammengerauft und ihrer Liebe eine weitere Chance gegeben zu haben. Was würde da besser passen, als ihre Partnerschaft im Sommer erneut auf die Probe zu stellen! Wahrscheinlich ist das aber nicht. Im Promiflash-Interview erklärte Leonard zuletzt noch: "Im Sommerhaus sind Caona und ich nicht dabei."

Andrej Mangold und Jennifer Lange

Sie sind die frischeste Konstellation aus der Bachelor-Schmiede: Andrej Mangold (32) und Jennifer Lange lernten sich erst Anfang des Jahres während der Dreharbeiten der Kuppelsendung lieben, doch seitdem sind die zwei unzertrennlich! Gerade erst zogen sie in eine gemeinsame Wohnung – warum dann nicht auch noch einmal gemeinsam vor die TV-Kamera? Die Zuschauer würde das sicher freuen, schließlich ist der Hype um die Turteltauben noch nicht vorbei. Beim Kampf der Promipaare könnten es Andrej und Jenny dank ihrer Fitness jedenfalls ziemlich weit bringen.

Domenico De Cicco und Julia

Kommt für Domenico De Cicco (36) nach dem Dschungelcamp nun "Das Sommerhaus der Stars"? Mit seiner Teilnahme an der Busch-Sendung sorgte der Ex-Bachelorette-Kandidat von 2017 für Aufsehen – weil er dort auf seine Ex Evelyn Burdecki (30) traf. Inzwischen ist der Frankfurter jedoch mit der Mutter seiner Tochter liiert. Viel hat man von Julia und Domenico als Paar bisher aber noch nicht gesehen. Im Sommerhaus hätten die beiden die Chance, sich ihren Fans einmal von einer ganz anderen Seite zu zeigen. In den Medien wurden sie außerdem bereits vor Wochen als heiße Kandidaten gehandelt.

Niklas Schröder und Jessica Neufeld

Niklas Schröder (30) und Jessica Neufeld (24) gingen beide schon bei "Die Bachelorette" und "Der Bachelor" auf Partnersuche, bekamen aber nicht die letzte Rose. Ein Glück für die beiden: Denn nachdem Nik sogar ein zweites Mal bei Bachelor in Paradise die Richtige gesucht hatte, fanden die beiden später ganz ohne TV-Show zueinander. Auch sie gehören zu den Paaren, die kaum einen Tag getrennt verbringen und ein eingespieltes Team sind. Im Sommerhaus hätten also auch Nik und Jessi große Chancen, weit zu kommen. Sie haben ihre Teilnahme am Sommerhaus zwar bestritten, dennoch wären sie eine ideale Besetzung für die Reality-Show.

Daniel Völz und Lisa

Bereits im Dezember hatte Daniel Völz (34) verraten, sich endlich wieder neu verliebt zu haben – und das nach seiner Bachelor-Liebespleite mit Ex Kristina Yantsen. Wenige Monate später zeigte sich der Unternehmer dann zum ersten Mal öffentlich mit seiner neuen Freundin Lisa. Mit seiner Promi Big Brother-Teilnahme im letzten Jahr hatte der 34-Jährige bereits bewiesen, dass er nach wie vor Bock auf Reality-TV hat. Ob das bei seiner Partnerin aber genauso der Fall? Zwar begleitet Lisa ihren Liebsten regelmäßig auf Events, vor die Fernsehkamera hat sie sich bis jetzt aber noch nicht getraut. Ob's im Sommerhaus also zur Show-Premiere der Blondine kommt?

Johannes Haller und Yeliz Koc

Diese beiden sorgten zuletzt wohl für die meisten Schlagzeilen – und wären deshalb ideal für einen Einzug ins Sommerhaus! Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25) lernten sich wie Nik und Jessi nach ihren jeweiligen Kuppelshow-Teilnahmen kennen: Beide versuchten bei "Bachelor in Paradise" erneut ihr Glück und wurden danach ein Liebespaar. Doch nach einigen Höhen kam ein heftiges Tief: Im April trennten sich Johannes und Yeliz und lieferten sich daraufhin einen öffentlichen Schlagabtausch. Inzwischen haben sie sich wieder versöhnt und ihren Gefühlen eine zweite Chance gegeben. Ob sie ihre frisch aufgewärmte Beziehung nun im Sommerhaus auf die Probe stellen?

Nadine Klein und Tim

Für dieses Duo wäre das Sommerhaus eine Probe direkt zu Beginn seiner Beziehung: Die ehemalige Bachelorette Nadine Klein (33) gab erst vor wenigen Tagen bekannt, in Tim ihre neue bessere Hälfte gefunden zu haben. Im Herbst war ihre Beziehung zu ihrem Show-Auserwählten Alexander Hindersmann (30) in die Brüche gegangen. Ob sie ihre neue Liebelei noch extra rechtzeitig vor Bekanntgabe der Paare fürs Sommerhaus öffentlich gemacht hat? Die Zuschauer würde es sicher freuen, ihren noch recht unbekannten Freund in der Sendung besser kennenzulernen.

Kattia Vides und Patrick Weilbach

Kattia Vides (31) versuchte 2017 das Herz des Bachelors Sebastian Pannek (32) zu erobern – am Ende verließ sie allerdings als Single die Show. Nach ihrer Dschungelcamp-Teilnahme im Januar 2018 ging sie dann mit ihrem neuen Partner Patrick Weilbach (32) an die Öffentlichkeit. Bei der Kolumbianerin und dem Politiker ist es inzwischen ziemlich ernst geworden: Die beiden kauften sich nicht nur ein Haus, sondern versuchen außerdem fleißig, endlich zum ersten Mal Eltern zu werden. Ob sie ihren vielleicht letzten Sommer zu zweit beim Kampf der Promipaare verbringen werden? Ihr Durchhaltevermögen bei krassen Challenges bewies die 30-Jährige ja bereits im australischen Busch.

Oliver Sanne und Jil Rock

2015 verteilte Oliver Sanne (32) als Bachelor Rosen im Fernsehen. 2018 startete er einen neuen Versuch bei "Bachelor in Paradise". Nur kurze Zeit später scheint er aber abseits der Kameras seine Mrs. Right gefunden zu haben: Inzwischen ist der Fitness-Experte seit fast einem Jahr mit der Ex-DSDS-Kandidatin Jil Rock liiert. Warum nicht zum Einjährigen ins "Sommerhaus der Stars" ziehen? Auch dieses durchtrainierte Couple dürfte sich in der Spielshow gut schlagen.

Sebastian Pannek und Angelina Heger

Diese Beziehung ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, doch aktuell würden die Fans wohl kein Pärchen lieber im "Sommerhaus der Stars" sehen als Sebastian Pannek und Angelina Heger (27)! Seit Wochen spekulieren die Follower des Bachelors von 2017 und der Ex-Bachelor-Kandidatin von 2014, ob zwischen den beiden etwas läuft und die Beweise scheinen sich nach und nach zu verdichten: Aktuell ist es wohl mehr als offensichtlich, dass sich die beiden im gemeinsamen Mauritius-Urlaub befinden. Ob sie ihre Liebe aber erst mit ihrer Sommerhaus-Teilnahme offiziell machen? Mit Angelina hätte Sebastian auf jeden Fall einen echten Insider als Showpartner: Die TV-Beauty nahm bereits 2016 mit Ex Rocco Stark (32) am Kampf der Promipaare teil, musste allerdings schon in der ersten Folge wieder die Koffer packen.

WENN.com Leonard Freier und seine Frau Caona, Mai 2019

Instagram / agentlange Andrej Mangold und Jennifer Lange auf einem Playboy-Event

AEDT/WENN.com Domenico De Cicco und seine Freundin Julia auf einem Event

Getty Images Jessica Neufeld und Niklas Schröder

Actionpress/ Tamara Bieber Daniel Völz mit Lisa bei einem Event in Berlin

P.Hoffmann/WENN.com Yeliz Koc und Johannes Haller

Instagram / nadine.kln Tim Nicolas und Nadine Klein

P. Hoffmann / Wenn.com Kattia Vides und Patrick Weilbach beim Bild-Renntag in Gelsenkirchen

Instagram / jil.rock Jil Rock und Oliver Sanne

Getty Images // P.Hoffmann/WENN.com Sebastian Pannek und Angelina Heger

MG RTL D / Max Kohr Ein Schlafraum im "Sommerhaus der Stars"



