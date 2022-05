Kaley Cuoco (36) glaubt fest an die Liebe! Die Schauspielerin verkündete erst letzten Monat, dass sie wieder frisch verliebt ist. Das neue Liebesglück folgt nach der Scheidung von ihrem Ex-Ehemann Karl Cook (31) im vergangenen Jahr. Dabei handelt es sich nicht um ihre erste gescheiterte Ehe. Tatsächlich musste Kaley in der Vergangenheit schon mehrere Trennungen durchmachen: Hier folgen einige prominente Männer, mit denen Kaley bereits zusammen war.

Ihr Drehpartner Johnny Galecki (47):

In der Serie The Big Bang Theory hatten die beiden in ihren Rollen als Leonard und Penny eine On-off-Beziehung, die auch in ihr echtes Leben überschwappte. Das Paar war zwischen 2007 und 2009 zusammen, hielt seine Partnerschaft jedoch weitestgehend geheim. Erst nach der Trennung berichtete Kaley CBS! Watch: "Die Beziehung war ein wichtiger Bestandteil meines Lebens, aber niemand wusste davon." Diese Geheimhaltung hätte letztlich zu dem Aus ihrer Partnerschaft geführt. Trotz allem scheinen sich die beiden weiterhin gut zu verstehen.

Der Sänger Christopher French (40):

Zwischen 2011 und 2012 war Kaley mit dem Annie-Automatic-Frontsänger Christopher zusammen. Kaley schien in dieser Zeit noch sehr überzeugt von ihm zu sein. Das verdeutlicht ein YouTube-Video, dass die beiden zur Unterstützung einer Tierschutzorganisation veröffentlichten. Darin stellte sie den Musiker mit den Worten "Das ist mein großartiger Freund" vor. Heutzutage ist Christopher mit der High School Musical-Darstellerin Ashley Tisdale (36) verheiratet. Mit ihr hat er vergangenen Monat ein Kind bekommen.

Die Blitzehe mit Tennisprofi Ryan Sweeting (34):

Nach nur drei Monaten Beziehung verlobten sich Kaley und Ryan im Jahr 2013. Wiederum drei Monate später und in der Neujahrsnacht gaben sich die beiden schließlich das Jawort. Ihre Ehe ging jedoch nach lediglich 21 Monaten zu Bruch. "Ich hatte jemanden geheiratet, der sich komplett veränderte", offenbarte Kaley den Trennungsgrund in einem Interview mit Cosmopolitan zwei Jahre später.

Der Profi-Reiter Karl Cook:

Die Schauspielerin und der Milliardärssohn Karl Cook verliebten sich 2016 und heirateten rund anderthalb Jahre später. Trotz ihrer Ehe warteten die beiden zwei Jahre, bevor sie in ein gemeinsames Haus zogen. Drei Jahre nach der Hochzeit hatte ihre gemeinsame Zeit jedoch bereits ein Ende. So machten die zwei im vergangenen Jahr ihre Scheidung bekannt. Ein Insider berichtete daraufhin People: "Sie und ihr Mann haben sich einfach auseinandergelebt und gehen nun ihren unterschiedlichen Interessen nach."

